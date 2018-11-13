Студент подозревается в убийстве минчанина

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студент второго курса одного из высших учебных заведений Минска подозревается в совершении убийства, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, вечером 12 ноября подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения при возникшем конфликте умышлено нанес удары 21-летнему жителю Минска. От причиненных телесных повреждений тот скончался в учреждении здравоохранения.

Заводским (города Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 УК (убийство).

Подозреваемый задержан. Предполагаемое орудие убийства изъято, назначены экспертные исследования, производство которых поручено специалистам Госкомитета судебных экспертиз. Проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются мотивы совершения убийства. Допрошены свидетели, находившиеся на месте совершения противоправных действий.-0-