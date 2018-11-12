Житель Слуцкого района выдал убийство жены за несчастный случай

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела об убийстве женщины в Копыльском районе, совершенном пять лет назад. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

В июне 2013 года в скорую помощь поступил звонок, мужчина сообщил, что на озере вблизи д.Гривень Копыльского района женщина получила травму и находится в тяжелом состоянии. Медики проводили реанимационные мероприятия, но спасти 32-летнюю жительницу Слуцкого района не удалось.

При разбирательстве по данному факту супруг женщины пояснил, что она поскользнулась и упала в воду. Отдыхавшие вместе с супругами подтвердили это и отрицали наличие каких-либо противоправных действий со стороны мужчины. Уголовное дело было возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности". Из-за того, что основные свидетели уехали за пределы Беларуси, провести всесторонние следственные действия с их участием было нельзя. В результате предварительное расследование по уголовному делу приостановили.

В начале этого года после изучения материалов дела следователем управления СК по Минской области появилась новая информация по обстоятельствам произошедшего. "В последующем выстроенная тактика работы со всеми участниками позволила опровергнуть показания, данные ими несколько лет назад. По информации следствия, между супружеской парой на берегу озера произошел словесный конфликт на почве ревности. В результате ссоры мужчина нанес женщине не менее 7 ударов руками в голову - от этого она и упала в воду. Когда состояние жены ухудшилось, мужчина начал делать ей искусственное дыхание, а очевидцы вызвали скорую помощь. После случившегося фигурант уговорил знакомых не рассказывать о его противоправных действиях", - отметила Татьяна Белоног.

По итогам расследования 38-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.139 УК - убийство. Он заключен под стражу. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Кроме этого, в отношении свидетелей выделены материалы для проведения проверки по факту дачи ими заведомо ложных показаний и недонесения об особо тяжком преступлении.-0-