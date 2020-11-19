Студент получил два года колонии за изготовление коктейлей Молотова

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Заводского района Минска вынес приговор по уголовному делу в отношении студента 3-го курса столичного университета, который изготовил коктейли Молотова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорсуда.

Молодой человек признан виновным в изготовлении, хранении и перевозке предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Как ранее сообщали следователи, около часа ночи 12 августа сотрудники милиции обратили внимание на автомобиль Audi. Его водитель и пассажир вызвали подозрение у правоохранителей на причастность к участию в массовых беспорядках, произошедших в районе перекрестка улицы Плеханова и проспекта Рокоссовского в Минске.

Требование об остановке водитель не выполнил и стал скрываться. В результате преследования Audi была остановлена, в салоне находились 20-летний парень и его 45-летняя мать. В машине обнаружены стеклянные бутылки с жидкостью, бензин, машинное масло и тряпки.

Со слов обвиняемого, на одном из Telegram-каналов он увидел публикацию с рецептом коктейля Молотова, которая сопровождалась агрессивными призывами противостоять сотрудникам милиции на массовых беспорядках. Поддавшись на провокацию, он подготовил комплектующие для коктейля Молотова, чтобы передать протестующим. Однако не довел свой умысел до конца, поскольку был задержан сотрудниками органов внутренних дел.

По информации пресс-службы суда, горючее вещество молодой человек создал дома в одной из деревень Минской области, используя для этого подручные средства.-0-