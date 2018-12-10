Студента из Нигерии за организацию незаконной миграции приговорили к двум месяцам ареста

10 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Вороновского района приговорил студента из Нигерии, который помог нарушить госграницу иностранцам, к двум месяцам ареста. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гродненского областного суда.

Он учился в одном из медицинских вузов. Согласно материалам дела студент содействовал незаконной миграции иностранцев из Беларуси в страны Евросоюза в июле-августе текущего года.

Двум своим согражданам он предоставил схему движения через белорусско-литовскую границу, которую выполнил на основе карты из интернета, позже доставил их на такси в район населенного пункта Дотишки Вороновского района, а там показал мигрантам направление движения в сторону Литвы. Нарушителей задержали на территории сопредельного государства.

Обвиняемый вину признал. Он признан виновным в содействии деятельности по незаконному выезду из Беларуси иностранных граждан (организация незаконной миграции).

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-