Студенты из интереса проверяли сайты на уязвимость: возбуждено уголовное дело

23 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно расследуется уголовное дело о блокировке сайта. Такая информация размешена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Двое молодых людей 15 сентября путем DoS-атаки заблокировали доступ к информации на сайте одного из торговых центров в Гродно. Позже выяснилось, что аналогичные атаки подозреваемые совершали и на другие интернет-сайты.

Сейчас проверяются сведения о противоправных действиях в отношении более чем 20 порталов различных организаций в Беларуси и за рубежом.

Со слов подозреваемых, они хотели проверить свои способности, а также уязвимость определенных интернет-ресурсов. Оба студенты. Один учится в Гродно, второй - в Минске, на специальностях, связанных с информационными технологиями.

В Следственном комитете напомнили, что за умышленное уничтожение, блокирование, приведение в непригодное состояние компьютерной информации или программы, вывод из строя компьютерного оборудования, разрушение компьютерной системы, сети или машинного носителя предусмотрена уголовная ответственность по ст. 351 УК. Максимальное наказание - 10 лет лишения свободы.-0-