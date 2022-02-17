Суд Брестского района восстановил нарушенные права работника

17 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Брестского района рассмотрел гражданское дело по иску к ОАО "Комаровка" о взыскании незаконно удержанных из зарплаты денег, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу областного суда.

С иском в суд обратился мужчина, работавший в хозяйстве трактористом-машинистом. Управляя транспортным средством, принадлежавшим ответчику, он попал в аварию, в которой пострадал человек. В суде Столинского района было заключено мировое соглашение. ОАО обязалось выплатить потерпевшему Br5 тыс. компенсации морального вреда и возместить Br406 судебных расходов. В хозяйстве решили эти деньги удерживать из зарплаты работника. С ноября 2018 года по сентябрь 2021-го было удержано почти Br4980.

Мужчина обратился с жалобой в прокуратуру на незаконные действия нанимателя. Прокурор вынес протест об отмене приказа директора "Комаровки" об удержании денег из зарплаты работника. По словам истца, действия нанимателя он посчитал незаконными. Он просил взыскать с ответчика незаконно удержанные из зарплаты деньги, компенсацию морального вреда в размере Br5 тыс., а также судебные расходы по оплате юридической помощи. Представитель ОАО с заявленными требованиями не согласился.

"Наниматель допустил нарушения трудового законодательства. В частности, размер причиненного ущерба превышал три среднемесячных заработка истца. Приказ был издан спустя восемь месяцев с момента произведенных ответчиком выплат. До издания приказа письменное объяснение у истца не отбиралось. С приказом истец ознакомлен не был, - рассказали в пресс-службе. - Суд также указал, что компенсация морального вреда предусмотрена лишь в случаях увольнения без законного основания или с нарушением установленного порядка увольнения либо незаконного перевода на другую работу. В связи с этим в удовлетворении требований о взыскании денежной компенсации морального вреда истцу отказано".

По решению суда с ответчика в пользу истца взысканы незаконно удержанные из зарплаты деньги и расходы по оплате юридической помощи - всего Br5084. В доход государства взыскано Br248,7 госпошлины. В остальной части иска отказано.-0-