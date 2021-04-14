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14 апреля 2021, 13:25

Суд Дзержинского района отказал в выселении пенсионеров из дома

Фото из архива
Фото из архива

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Дзержинского района отказал в выселении пенсионеров из жилого помещения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Миноблсуда.

Суд рассмотрел гражданское дело по иску ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" к бывшему работнику и его семье о выселении их из дома без предоставления другого жилого помещения. В иске представитель истца сообщил, что в 2001 году ответчик был принят на работу в колхоз и ему предоставили жилое помещение в агрогородке Дзержинского района, которое в 2003 году было включено в состав служебных. Сейчас по этому адресу зарегистрирован ответчик с женой и дочерью.

С 15 апреля 2005 года мужчина работал в агрокомбинате "Дзержинский", а с 1 июня 2009 года - в его филиале "Пятигорье" и уволен 31 декабря 2014 года в связи с истечением срока действия трудового договора. Сейчас, как указал истец, ни ответчик, ни члены его семьи в агрокомбинате не работают, однако освобождать занимаемое жилое помещение отказываются. Истец просил выселить членов семьи как самоуправно занявших дом.

Ответчик иск не признал, указав, что в спорном доме он проживает более 19 лет, получил его во время работы как член колхоза на законных основаниях. В настоящее время он и его жена пенсионеры по возрасту, другого жилья не имеют и не имели.

Рассмотрев дело, 20 ноября 2020 года суд Дзержинского района отказал агрокомбинату в иске о выселении семьи из жилого помещения.

Считая решение суда первой инстанции незаконным, представитель агрокомбината подал апелляционную жалобу. Однако с учетом всех обстоятельств дела вышестоящий суд оставил его без изменения.

В суде пояснили, что в соответствии с п.2 ст.96 ЖК (в редакции от 22 марта 1999 года) из служебного жилого помещения без предоставления другого не могут быть выселены граждане, имеющие право на трудовую пенсию по возрасту, а также за выслугу лет.

Решение суда вступило в законную силу.-0-

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