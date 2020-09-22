Суд Ивьевского района обязал работодателя вернуть сотруднику незаконно удержанные деньги

22 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Ивьевского района признал незаконным приказ работодателя о привлечении работника к материальной ответственности, обязав вернуть незаконно удержанную сумму. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.

Осенью 2019 года истец устроился на работу администратором торгового зала в магазин, расположенный в одной из деревень Минского района. Контракт был заключен сроком на один год.

В апреле 2020 года после инвентаризации в магазине обнаружили крупную недостачу. Руководство ЧТУП затребовало объяснений, истец ответил, что своей вины в образовавшейся недостачи не видит.

Часть суммы по приказу руководства была распределена между членами коллектива материально ответственных лиц пропорционально отработанному времени. В том числе истец привлечен к материальной ответственности в размере около Br1,6 тыс. Из заработной платы за апрель 2020 года у него удержали почти Br 795.

Мужчина попытался обжаловать решение, однако руководство торгового предприятия оснований для отмены приказа не нашло.

Уже в судебном заседании истец просил суд отменить приказ директора ЧТУП о привлечении его к материальной ответственности, а также обязать ответчика вернуть ему незаконно удержанную сумму. Ответчик исковые требования не признал. Кроме того, он представил в суде уже другой приказ, согласно которому истец привлечен к материальной ответственности на сумму почти Br2,4 тыс.

Истец отметил, что с этим приказом он ознакомлен не был. Не было у него затребовано и письменное объяснение по поводу размера недостачи, указанной в приказе. Наниматель также не провел проверку на установление причин образования ущерба.

Суд Ивьевского района признал незаконным приказ ЧТУП о привлечении работника к материальной ответственности. Также решением суда в пользу истца взысканы удержанные из его заработной платы почти Br795.

Решение суда не обжаловано, не опротестовано и вступило в законную силу.-0-