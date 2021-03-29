Суд Кобринского района огласил приговор по делу о фальшивомонетничестве

29 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Кобринского района огласил приговор по уголовному делу об изготовлении, хранении и сбыте поддельных денег, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

На скамье подсудимых оказались молодой человек 1999 года рождения и мужчина 1951 года рождения. Им вменялась ч.1 ст.221 УК.

Младший фигурант с использованием компьютерной и копировальной техники изготовил не менее 712 поддельных купюр номиналом Br20. С 21 декабря 2019 года по 9 января 2020-го в Бресте три фальшивых банкноты ему удалось сбыть, остальные продолжал хранить, а потом выбросил в мусорный контейнер. Кипу поддельных денег нашел кобринчанин и отдал второму обвиняемому, который в тот момент был пьян. Зная, что купюры ненастоящие, мужчина хранил их, он сбыл не менее пяти банкнот.

Суд признал молодого человека виновным в изготовлении, хранении и сбыте поддельной национальной валюты. Ему назначено три года лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также придется заплатить 400 базовых величин штрафа (Br11,6 тыс.). У парня конфисковали ноутбук в доход государства.

Мужчину признали виновным в хранении и сбыте фальшивых денег. Он приговорен к четырем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа со штрафом в 300 БВ (Br8,7 тыс.). Помимо этого он пройдет принудительное лечение от хронического алкоголизма.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован.-0-