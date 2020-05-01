Суд Кормянского района приговорил охотника к двум годам лишения свободы за незаконную добычу благородного оленя

1 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Кормянского района вынес приговор по уголовному делу о незаконной охоте, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельский областной суд.

Обвиняемый по ч.4 ст.282 УК совершил преступление в охотничьих угодьях Литвиновичской охотдачи в ноябре 2019 года. У мужчины было разрешение на добычу лося. Он использовал двуствольное гладкоствольное охотничье ружье, из которого, по данным суда, умышленно выпалил по неясно видимой цели и подстрелил благородного оленя. Тушу убитого животного обнаружил в специально отграниченной зоне радиоактивного загрязнения - зоне последующего отселения, где установлен контрольно-пропускной режим. Охота здесь запрещена.

"Охотник разделал тушу и подготовил мясо добытого животного к транспортировке. Своими действиями он причинил вред окружающей среде в особо крупном размере", - уточнили в суде.

Мужчина признан виновным в охоте без надлежащего разрешения в запрещенных местах (незаконной охоте). Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с лишением на пять лет права заниматься деятельностью, связанной с охотой, и штрафом 200 базовых величин (1 БВ - Br27).

Суд постановил не приводить в исполнение основное наказание в виде лишения свободы, если в течение двух лет испытательного срока осужденный не совершит новое преступление и выполнит возложенные на него обязательства.

Обвиняемый обязан уплатить в доход государства уголовно-правовую компенсацию в размере 100 БВ, или Br2,7 тыс., в течение шести месяцев после вступления приговора в законную силу. Также в доход государства обязан возместить стоимость незаконно добытой продукции пользования объектами животного мира - Br969.

Приговор может быть обжалован и опротестован.-0-