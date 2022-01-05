Суд Малоритского района обязал предприятие выплатить компенсацию за некачественный товар

5 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Малоритского района рассмотрел гражданское дело по иску Брестского областного общественного объединения "Защита прав потребителя" к СЗАО "КварцМелПром", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Истцом в деле выступал местный житель, который в 2015 году по договору купли-продажи приобрел у предприятия стеновые блоки из ячеистого бетона на общую сумму Br24,1 тыс. В процессе эксплуатации мужчина обнаружил в строительном материале недостатки и обратился к производителю с просьбой провести проверку качества товара.

Согласно акту осмотра от 5 октября 2020 года, составленному с участием представителей СЗАО "КварцМелПром", в стеновых блоках были обнаружены дефекты в виде мелких трещин, шелушения и частичного разрушения. Тем не менее на предприятии отказали застройщику в удовлетворении заявленных им требований.

Истец просил суд обязать производителя заменить недоброкачественный товар и взыскать с него Br16,8 тыс. Ответчик с иском не согласился.

Решением суда покупная стоимость цены стеновых блоков уменьшена на 70%. На предприятие возложена обязанность выплатить истцу почти Br2,7 тыс. В остальной части заявленных исковых требований было отказано.

Решение суда не обжаловалось и не опротестовывалось и вступило в законную силу.-0-