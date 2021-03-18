18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка продолжится 22 марта, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова.

Открытое судебное разбирательство по уголовному делу продолжится в суде Московского района Минска.

Как сообщалось, суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка начался 17 февраля. В судебном заседании 23 февраля был объявлен перерыв в связи с заболеванием одного из членов состава суда.

Всего на скамье подсудимых восемь человек - Бабарико В.Д, Задойко А.М., Бадей К.Г., Шабан С.В., Кузьмич Д.М., Ильясюк А.П., Добролет С.М., Кобяк В.А. Семеро из них находятся под стражей, один - Алексей Задойко - под домашним арестом. Как сообщалось, с шестью обвиняемыми - Бадеем, Добролетом, Кузьмичем, Ильясюком, Шабаном, Кобяком - заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.​

Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Шестеро других бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка и одновременно заместителей Бабарико обвиняются в получении взяток в особо крупном размере организованной группой. Уголовное преследование осуществляется и в отношении совладельца и руководителя ООО "Активлизинг" за дачу взятки должностным лицам Белгазпромбанка в крупном размере на сумму не менее $2,5 млн.-0-