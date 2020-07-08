Суд наложил арест на деньги четырех фигурантов "дела банкиров"

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд дополнительно наложил арест на деньги и золото четырех фигурантов "дела банкиров" Касперовича, Подгорного, Сиводедова и Втюрина, передает корреспондент БЕЛТА.

В перечне имущества $20 тыс., облигации на $377 тыс. и 5 тыс. евро, которые были изъяты у Касперовича. Также $719 тыс., 7,5 тыс. евро и 10 слитков золота, каждый весом по 100 г, которые принадлежат Подгорному. В списке более 21 тыс. евро и $470 тыс. Сиводедова, а также изъятые у Втюрина в машине $148 тыс., найденные дома $30,8 тыс. и более 25 тыс. евро, обнаруженные в служебном кабинете $31 тыс. Арест на указанное имущество во время досудебного производства не налагался. "Ходатайствуем о наложении ареста на вышеуказанные денежные средства и имущество", - сказал гособвинитель.

Втюрин напомнил: он заявлял о том, что 25,6 тыс. евро и $30 тыс. были "взяты супругой по договору займа". "Прошу учесть это, эти деньги получены законным путем", - добавил он.

Суд пришел к выводу о целесообразности наложения ареста в целях обеспечения имущественного взыскания, а также в связи с проверкой Генпрокуратуры.

Как сообщалось, Верховный суд продолжает начатое 10 марта разбирательство, заседания проходят в здании суда Московского района Минска. Обвиняются в получении и передаче взяток 16 человек: восемь должностных лиц госорганов и банков, а также восемь представителей коммерческих структур. Незаконные вознаграждения связаны с поставками телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения.-0-