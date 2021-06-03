Суд огласил приговоры группе брестчан по "хороводному делу"

3 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Бреста поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 13 человек, обвиняемых в нарушении общественного порядка. Такая информация опубликована на официальном сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Речь идет о так называемом хороводном деле. Во время уличной акции 13 сентября 2020 года на пересечении проспекта Машерова, бульваров Космонавтов и Шевченко люди вышли на проезжую часть. На этом участке были затруднены работа предприятий и организаций, движение личного и общественного транспорта.

"Девять обвиняемых признали свою вину в полном объеме, трое - частично, один не признал. При этом виновность всех установлена после исследования в суде доказательств, в том числе фото- и видеоматериалов с места событий. С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Московского района Бреста постановил обвинительный приговор на основании ч.1 ст.342 УК", - сказали в прокуратуре.

Суд назначил десяти фигурантам от полутора до двух лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, двум - такие же сроки с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Один человек получил год и один месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-