Суд по "делу банкиров": Дорошко узнал о возможных махинациях Втюрина только на допросе

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 10 июня 2020
Минск Малооблачно +28°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:15 Лавров посетит с визитом Минск 19 июня Политика
14:08 В агропромышленные объединения Витебской области дополнительно включены 12 сельхозорганизаций Регионы
14:02 Житель Барановичей сам "продлил" себе больничный, чтобы скрыть прогул Происшествия
13:57 Лукашенко: переворота в стране не будет, майдана - тем более Президент
13:54 Банк Эстонии прогнозирует падение экономики на 10% В мире
13:49 РИКЗ назвал уважительные причины для прохождения ЦТ в резервные дни Общество
13:47 Вопросы зарплат и арендного жилья обсуждались во время телефонной линии Примы в Минске Регионы
13:34 ЕЭК одобрила проект плана по предотвращению распространения COVID-19 в ЕАЭС Общество
13:27 Проект "Чистая горка - безопасные уборки" реализуют в Витебске Регионы
13:26 Лесопродукция почти на 9 млн евро реализована в страны ЕС и Азии через БУТБ Экономика
13:19 Лукашенко поручил оказать ЦИК необходимую поддержку по ходу избирательной кампании Президент
13:18 Доллар и российский рубль на торгах 10 июня подешевели, евро подорожал Экономика
13:16 Минздрав: неравнодушные люди и предприятия помогают не только медикам, но и всей стране Общество
13:16 РИКЗ: каждый третий абитуриент выбрал для ЦТ 4 учебных предмета Общество
13:04 "Никому не должны позволить обидеть простого человека" - Лукашенко поручил проверить причины увольнений в частных фирмах Президент
13:01 В Гродненской области медалистами стали более 670 выпускников Регионы
13:00 В Витебске развозить по домам лекарства стали быстрее Регионы
12:53 Скончался писатель-сатирик Анатолий Трушкин В мире
12:43 Суд по "делу банкиров": Дорошко узнал о возможных махинациях Втюрина только на допросе Происшествия
12:41 Имена победителей национального финала бизнес-игры "Начинающий фермер" станут известны в конце июля Общество
12:38 Белорусские депутаты 11 июня рассмотрят в первом чтении поправки в закон о госрегулировании торговли Экономика
12:38 Строительство нефтепровода Гомель-Горки будет стоить около Br300 млн и начнется 1 ноября Экономика
12:30 Белорусские лесхозы отправили второй контейнерный поезд с пиломатериалами в Китай Экономика
12:22 В Лиде подростки выложили на рельсы доски: от серьезных последствий спасала реакция машиниста Происшествия
12:06 Беларусь и Турция планируют заключить соглашение о свободной торговле услугами Экономика
12:05 ЕС и ПРООН в партнерстве с Минэкономики Беларуси запустили онлайн-программу "Школа стартапов" Общество
12:01 В Беларуси предлагают эксперимент по выпуску банками токенов Экономика
11:57 В Крупском районе работники МЧС спасли увязшую в болоте лошадь Происшествия
11:56 Китай поддерживает расследование причин пандемии под эгидой ВОЗ В мире
11:56 В Беларуси упростят получение иностранной безвозмездной помощи Общество
Все новости
Все новости
Происшествия
10 июня 2020, 12:43

Суд по "делу банкиров": Дорошко узнал о возможных махинациях Втюрина только на допросе

Фото из архива
Фото из архива

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на суде бывший начальник Департамента исполнения наказаний МВД Сергей Дорошко рассказал, что только на допросе узнал о возможных махинациях с конкурсом на выполнение работ по модернизации техсредств в жодинской тюрьме, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Верховный суд продолжает начатое 10 марта разбирательство, заседания проходят в здании суда Московского района Минска. Обвиняются в получении и передаче взяток 16 человек: восемь должностных лиц госорганов и банков, а также восемь представителей коммерческих структур. Незаконные вознаграждения связаны с поставками телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Сегодня в суде допрашивают свидетелей.

Гособвинитель задал вопрос Сергею Дорошко, знал ли он о том, что за приглашение на конкурс по модернизации в тюрьме №8 (в Жодино. - Прим. БЕЛТА) директору фирмы "ТТ-Связьком" было поставлено условие - передать деньги человеку, который обеспечит решение этого вопроса.

"Нет, не было известно. То, что там какие-то вещи происходят, я вообще даже не знал. Узнал только на допросе", - сказал Сергей Дорошко.

Ранее в суде было озвучено, что в декабре 2014-го по поручению главы государства госсекретариатом Совбеза совместно с Администрацией Президента и Генпрокуратурой изучались вопросы режима содержания в учреждениях Департамента исполнения наказаний МВД. В результате членами межведомственной группы, в состав которой входил Андрей Втюрин, была подготовлена докладная записка. В ней предлагалось принять меры по модернизации технических средств охраны и надзора.

Согласно обвинению, Андрей Втюрин в начале 2015 года договорился с россиянином по фамилии Маллин, чтобы тот заплатил ему - за содействие фирмам бизнесмена в участии в закрытом конкурсе по выбору подрядчика для модернизации техсредств в тюрьме №8. В итоге летом 2015-го, как считает следствие, Андрей Втюрин дал указание начальнику ДИН МВД пригласить для участия в подрядных торгах фирмы "ТТ-Связьком" и "Смарт Интеграция".

Сегодня Сергей Дорошко рассказал, что планировалось за 3-4 года модернизировать технические средства, это позволило бы уменьшить количество людей, необходимых для охраны.

Однажды в 2015 году после коллегии Андрей Втюрин сказал Сергею Дорошко, что есть компания, которая занимается системами охраны в российских колониях и тюрьмах, и добавил, что был там и видел - учреждения очень хорошо оборудованы. Он спросил, может ли Дорошко связаться с представителями этой фирмы. "Сказал, что есть компания Виталика Горбачева. Сказал - посмотри, чтоб они поучаствовали в конкурсе", - пояснил Сергей Дорошко. При этом бывший начальник Департамента исполнения наказаний утверждает, что не знал никакого Горбачева, но слова заместителя госсекретаря воспринял как указание. "Я ничего никому не обещал и на момент разговора я не знал, как конкурс будет проходить", - добавил он.

В итоге позже Втюрин позвонил Дорошко и спросил его, когда он сможет встретиться с этими людьми (судя по всему, с представителями фирмы Горбачева). Дорошко рассказал сегодня, что тогда в ДИН приезжали три человека. "Мы сели, поговорили. Я сказал, что нам нужна надежная система охраны, - указал он. - Ни о чем не договорились, они уехали". Какую конкретно организацию представляли эти три человека Дорошко не знает. Однако он сказал подчиненному, что "за этими людьми, которые сейчас приходили, стоит Втюрин".

На утро ему позвонил Втюрин и спросил, как прошла встреча. Дорошко сказал, что просто поговорили, а также доложил, что конкурс по модернизации жодинской тюрьмы будет проводить УКС Смолевичского района.

В результате подрядных торгов победителем было признано ООО "ТТ-Связьком". В сентябре 2015-го был заключен тройственный договор строительного подряда на сумму свыше Br1,6 млн (более 16 млрд неденоминированных белорусских рублей. - Прим. БЕЛТА). Конкурс был закрытым. Сергей Дорошко сегодня заявил, что не знал, какая фирма победила в тендере, деталей проведения конкурса. Однако на объект он выезжал, "смотрел как делается, как устанавливается".

"Меня то, что там происходило, не удовлетворяло. Работа шла не так, как я хотел. Когда были сорваны все сроки установки видеокамер, я сказал расторгнуть контракт с этой компанией", - сказал Дорошко. Но подчиненные пояснили ему, что так сделать нельзя.

Всего по теме модернизации, как говорит Дорошко, они со Втюриным общались четыре раза. Последний разговор касался оплаты работы фирмы "ТТ-Связьком". Тогда Втюрин позвонил и спросил, почему компании не платят, просил разобраться. Дорошко выяснил у подчиненных, что работы были выполнены, но не запроцентованы. "Я позвонил Андрею Александровичу и сказал, что пока не будет процентовок - не будет оплаты", - пояснил Дорошко. Согласно материалам дела, более Br47 тыс. "ТТ-Связьком" были переведены на следующий день.

Как указано в деле, этот последний разговор Втюрина и Дорошко по модернизации технических средств состоялся осенью 2017-го. Втюрин 26 сентября того же года получил от представителя компаний "Смартлабс" и "УГМК-Телеком" Владимира Казанцева не менее $9 тыс. Деньги дал директор "ТТ-Связьком" Владимир Томченко.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
взяточничество суд
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива Житель Барановичей сам "продлил" себе больничный, чтобы скрыть прогул
Фото из архива В Лиде подростки выложили на рельсы доски: от серьезных последствий спасала реакция машиниста
Фото Минского областного управления МЧС В Крупском районе работники МЧС спасли увязшую в болоте лошадь
Фото из архива Рыбак пострадал во время грозы в Барановичах
Фото из архива В Вилейском районе директор похитил деньги общественной организации
Фото Гродненского областного управления МЧС В Лидском районе горел неэксплуатируемый склад
Главное
Во время совещания "Никому не должны позволить обидеть простого человека" - Лукашенко поручил проверить причины увольнений в частных фирмах
В Беларуси выздоровели и выписаны 24 506 пациентов с COVID-19
Помощники Президента проведут прямые телефонные линии 10-12 июня
РИКЗ: при проведении ЦТ будут соблюдены все санэпидтребования
Топ-новости
Лукашенко поручил оказать ЦИК необходимую поддержку по ходу избирательной кампании
Белорусские депутаты 11 июня рассмотрят в первом чтении поправки в закон о госрегулировании торговли
Минздрав: неравнодушные люди и предприятия помогают не только медикам, но и всей стране
В Беларуси предлагают эксперимент по выпуску банками токенов
Чартерные полеты в Черногорию из Беларуси начнутся с 1 июля
Вопросы зарплат и арендного жилья обсуждались во время телефонной линии Примы в Минске
"Парк Челюскинцев": квартиры без ожидания! В престижном комплексе раскупается новый полностью готовый дом!
ЕС и ПРООН в партнерстве с Минэкономики Беларуси запустили онлайн-программу "Школа стартапов"
Бесплатный Wi-Fi появится в трамваях Минска в ближайшее время
Строительство нефтепровода Гомель-Горки будет стоить около Br300 млн и начнется 1 ноября
В Беларуси упростят получение иностранной безвозмездной помощи
Мингорисполком и облисполкомы проведут 13 июня прямые телефонные линии
Беларусь гордится продукцией БЕЛАЗа - Кочанова
Минэнерго Беларуси: в переговорах с РФ по поставкам газа отрабатываются взаимоприемлемые решения
Руководители около 40 ТПП обсудили восстановление экономики от последствий пандемии COVID-19
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.