Суд по "делу банкиров": Дорошко узнал о возможных махинациях Втюрина только на допросе

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на суде бывший начальник Департамента исполнения наказаний МВД Сергей Дорошко рассказал, что только на допросе узнал о возможных махинациях с конкурсом на выполнение работ по модернизации техсредств в жодинской тюрьме, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Верховный суд продолжает начатое 10 марта разбирательство, заседания проходят в здании суда Московского района Минска. Обвиняются в получении и передаче взяток 16 человек: восемь должностных лиц госорганов и банков, а также восемь представителей коммерческих структур. Незаконные вознаграждения связаны с поставками телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Сегодня в суде допрашивают свидетелей.

Гособвинитель задал вопрос Сергею Дорошко, знал ли он о том, что за приглашение на конкурс по модернизации в тюрьме №8 (в Жодино. - Прим. БЕЛТА) директору фирмы "ТТ-Связьком" было поставлено условие - передать деньги человеку, который обеспечит решение этого вопроса.

"Нет, не было известно. То, что там какие-то вещи происходят, я вообще даже не знал. Узнал только на допросе", - сказал Сергей Дорошко.

Ранее в суде было озвучено, что в декабре 2014-го по поручению главы государства госсекретариатом Совбеза совместно с Администрацией Президента и Генпрокуратурой изучались вопросы режима содержания в учреждениях Департамента исполнения наказаний МВД. В результате членами межведомственной группы, в состав которой входил Андрей Втюрин, была подготовлена докладная записка. В ней предлагалось принять меры по модернизации технических средств охраны и надзора.

Согласно обвинению, Андрей Втюрин в начале 2015 года договорился с россиянином по фамилии Маллин, чтобы тот заплатил ему - за содействие фирмам бизнесмена в участии в закрытом конкурсе по выбору подрядчика для модернизации техсредств в тюрьме №8. В итоге летом 2015-го, как считает следствие, Андрей Втюрин дал указание начальнику ДИН МВД пригласить для участия в подрядных торгах фирмы "ТТ-Связьком" и "Смарт Интеграция".

Сегодня Сергей Дорошко рассказал, что планировалось за 3-4 года модернизировать технические средства, это позволило бы уменьшить количество людей, необходимых для охраны.

Однажды в 2015 году после коллегии Андрей Втюрин сказал Сергею Дорошко, что есть компания, которая занимается системами охраны в российских колониях и тюрьмах, и добавил, что был там и видел - учреждения очень хорошо оборудованы. Он спросил, может ли Дорошко связаться с представителями этой фирмы. "Сказал, что есть компания Виталика Горбачева. Сказал - посмотри, чтоб они поучаствовали в конкурсе", - пояснил Сергей Дорошко. При этом бывший начальник Департамента исполнения наказаний утверждает, что не знал никакого Горбачева, но слова заместителя госсекретаря воспринял как указание. "Я ничего никому не обещал и на момент разговора я не знал, как конкурс будет проходить", - добавил он.

В итоге позже Втюрин позвонил Дорошко и спросил его, когда он сможет встретиться с этими людьми (судя по всему, с представителями фирмы Горбачева). Дорошко рассказал сегодня, что тогда в ДИН приезжали три человека. "Мы сели, поговорили. Я сказал, что нам нужна надежная система охраны, - указал он. - Ни о чем не договорились, они уехали". Какую конкретно организацию представляли эти три человека Дорошко не знает. Однако он сказал подчиненному, что "за этими людьми, которые сейчас приходили, стоит Втюрин".

На утро ему позвонил Втюрин и спросил, как прошла встреча. Дорошко сказал, что просто поговорили, а также доложил, что конкурс по модернизации жодинской тюрьмы будет проводить УКС Смолевичского района.

В результате подрядных торгов победителем было признано ООО "ТТ-Связьком". В сентябре 2015-го был заключен тройственный договор строительного подряда на сумму свыше Br1,6 млн (более 16 млрд неденоминированных белорусских рублей. - Прим. БЕЛТА). Конкурс был закрытым. Сергей Дорошко сегодня заявил, что не знал, какая фирма победила в тендере, деталей проведения конкурса. Однако на объект он выезжал, "смотрел как делается, как устанавливается".

"Меня то, что там происходило, не удовлетворяло. Работа шла не так, как я хотел. Когда были сорваны все сроки установки видеокамер, я сказал расторгнуть контракт с этой компанией", - сказал Дорошко. Но подчиненные пояснили ему, что так сделать нельзя.

Всего по теме модернизации, как говорит Дорошко, они со Втюриным общались четыре раза. Последний разговор касался оплаты работы фирмы "ТТ-Связьком". Тогда Втюрин позвонил и спросил, почему компании не платят, просил разобраться. Дорошко выяснил у подчиненных, что работы были выполнены, но не запроцентованы. "Я позвонил Андрею Александровичу и сказал, что пока не будет процентовок - не будет оплаты", - пояснил Дорошко. Согласно материалам дела, более Br47 тыс. "ТТ-Связьком" были переведены на следующий день.

Как указано в деле, этот последний разговор Втюрина и Дорошко по модернизации технических средств состоялся осенью 2017-го. Втюрин 26 сентября того же года получил от представителя компаний "Смартлабс" и "УГМК-Телеком" Владимира Казанцева не менее $9 тыс. Деньги дал директор "ТТ-Связьком" Владимир Томченко.-0-