Суд по "делу банкиров" назначен на 10 марта

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд 10 марта начнет рассматривать дело о коррупции при поставках телекоммуникационного оборудования в Беларусь. Об этом стало известно по итогам предварительного судебного заседания, которое сегодня прошло в Верховном суде, передает корреспондент БЕЛТА.
В Верховном суде состоялось предварительное судебное заседание, в ходе которого была определена дата начала судебного процесса над фигурантами дела о взяточничестве при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения.
Рассмотрение дела назначено 10 марта на 11.00 в помещении суда Московского района Минска, коллегиально, в открытом судебном заседании, с привлечением запасного судьи и запасного народного заседателя.
Суд оставил без изменений меру пресечения. В отношении Втюрина, Горбачева, Жилина, Зданевича, Казанцева, Касперовича, Кудасова, Милованова, Подгорного, Покрышко, Пригары, Сиводедова это заключение под стражу.
В отношении Бровко - домашний арест, в отношении Пономарева и Томченко - подписка о невыезде и надлежащем поведении, в отношении Шаркова - залог. Постановление обжалованию не подлежит.-0-