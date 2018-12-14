Суд по делу о гибели детей на недострое в Могилеве: чиновник приговорен к 2,5 года лишения свободы

14 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Суд Ленинского района Могилева сегодня огласил приговор по делу о гибели двух детей на недострое в областном центре, передает корреспондент БЕЛТА.

Бывший начальник управления архитектуры и градостроительства Могилевского горисполкома приговорен к двум с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении.

Суд признал обвиняемого в ненадлежащем исполнении своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, повлекшего по неосторожности смерть человека. Кроме основного наказания, он лишен права занимать должности, связанные с выполнением обязанностей представителя власти, организационно-распорядительных обязанностей и совершением юридически значимых действий сроком на 5 лет. Меру пресечения до вступления приговора в законную силу для чиновника оставили прежней - подписку о невыезде.

С Могилевского горисполкома также будет взыскано Вr80 тыс. в счет потерпевших сторон. Обвиняемого же обязали оплатить процессуальные издержки в размере Вr557.

По словам самого бывшего чиновника, он не считает себя виновным и не согласен с решением суда, которое будет обжаловать в вышестоящей инстанции.

Как сообщалось, днем 1 ноября 2017 года в Могилеве под рухнувшей плитой в строящемся здании оказались зажаты двое мальчиков. Прибывшие спасатели извлекли двух детей. После реанимационных мероприятий медики констатировали смерть старшего мальчика, младший ребенок был доставлен в реанимацию. Он умер от полученных травм 13 ноября в больнице.

После трагедии по подозрению в совершении преступления был задержан 43-летний владелец недостроенного здания, в котором погибли дети. Его задержали на трое суток, а затем отпустили. Изначально в отношении могилевчанина было возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Однако уголовное дело прекратили за отсутствием состава преступления. По результатам предварительного расследования отмечено, что мужчина в сложившейся ситуации не мог предвидеть возможность наступления тяжких последствий в виде смерти граждан по причине аварийного состояния объекта. Официально мужчина не являлся собственником незавершенного строительством объекта, на которого в соответствии с законодательством возложена ответственность по содержанию имущества.

Причиной обрушения дома стало "длительное воздействие атмосферной влаги на строительные конструкции". Так заключила комиссионная строительно-техническая экспертиза.

После обрушения дома СК возбудил уголовное дело в отношении неопределенного круга должностных лиц управления архитектуры и градостроительства и иных структурных подразделений Могилевского горисполкома. В итоге следствие установило вину бывшего начальника управления градостроительства и архитектуры Могилевского горисполкома Александра Терешкова, который "не исполнил надлежащим образом служебные обязанности вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, что повлекло смерть двух малолетних". Его действия квалифицировали как служебную халатность.-0-

В Могилеве начинается суд по делу о гибели двух детей в недострое Начальник управления градостроительства и архитектуры Могилевского горисполкома обвиняется в совершении преступления по ст.428 Уголовного кодекса Беларуси "Служебная халатность".