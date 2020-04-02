Суд по делу о взрывах во время салюта начался в Минске

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Минска в здании Дома Правосудия начал рассматривать уголовное дело о взрывах во время салюта 3 июля 2019 года, сообщает БЕЛТА.

Обвиняемый Максимилиан Сапронов

Перед судом предстали трое обвиняемых, в том числе два гражданина России - инженеры предприятия-изготовителя фейерверочных изделий. Они обвиняются в нарушении правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в крупном размере. Действия третьего фигуранта - командира роты Минской военной комендатуры - квалифицированы по ч.2 ст.463 УК. Речь идет о нарушении правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в особо крупном размере.

Алексей Круглик

Следствие установило, что накануне салюта сотрудники Минской военной комендатуры выявили несоответствие значительной части пиротехнических изделий калибра 195 мм нормативно-технической документации. Закупленная ранее у российской компании пиротехника имела брак, который допустило предприятие-изготовитель. Так, диаметр (калибр) изделий превышал норму, поэтому их должны были отбраковать.

Во время суда

Для исправления на месте выявленных дефектов и замены бракованных изделий в Минск прибыли два инженера предприятия-изготовителя. При заряжании салютных установок фейерверочными изделиями они вместе с командиром роты Минской военной комендатуры уменьшили диаметр путем механического воздействия, что не было предусмотрено руководством по эксплуатации, нормативной и технической документацией. Такие изменения приводили изделия в небезопасное для использования состояние, что подтверждается результатами экспертных исследований и следственного эксперимента.

В восемь салютных установок было заряжено 480 фейерверочных изделий калибра 195 мм, более 190 из которых не могли быть использованы для безопасного проведения салюта.

Из-за нарушений произошли нештатные ситуации: изделия взорвались на низкой высоте и в стволах мортир. В результате один человек погиб, еще 11 пострадали. Имуществу физических и юридических лиц причинен ущерб на общую сумму свыше Br740 тыс.-0-

Алексей Круглик

Фото Рамиля Насибулина