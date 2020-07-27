Суд приговорил Втюрина к 12 годам колонии

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд приговорил экс-заместителя госсекретаря Совбеза Андрея Втюрина к 12 годам лишения свободы, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда Московского района Минска.

Суд признал Втюрина виновным в получении и подстрекательстве к даче взятки (ч. 3 ст. 430 УК и ч. 5 ст. 16, ч. 2 ст. 431 УК). По совокупности преступлений судья постановил назначить Втюрину 12 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Кроме того, приговором суда бывший заместитель госсекретаря Совбеза лишен звания полковника, ему также запрещено в течение пяти лет занимать определенные должности.

Андрей Втюрин с сентября 2014 по апрель 2019 года был заместителем госсекретаря Совета безопасности Беларуси, с ноября 2014-го еще и членом коллегии МВД. Как сообщалось, он обвинялся в получении не менее $9 тыс. от директора "ТТ-Связьком" Владимира Томченко и $183 тыс. - от представителей компаний "Смартлабс" и "УГМК-Телеком" россиян Владимира Казанцева и Виталия Горбачева. Кроме того, согласно материалам дела, в январе 2019-го он подстрекал Казанцева к даче взятки тогдашнему гендиректору "Белтелекома" Сергею Сиводедову.

Задержали Втюрина 21 апреля 2019 года после встречи с его другом Горбачевым. Тогда в ресторане под Минском россиянин передал ему более $148 тыс. Горбачев был задержан там же.

Свою вину Втюрин ранее на суде признавал, однако указывал, что у него "есть сомнения в отдельных вопросах квалификации" его действий. Он рассказывал, что брал деньги у своего друга Горбачева по договору займа. Гособвинение посчитало, что фактически Втюрин свою вину не признал.-0-

Экс-гендиректор "Белтелекома" приговорен к 7 годам колонии Cуд признал виновным Сергея Сиводедова в получении взяток на общую сумму не менее $470 тыс. и 15 тыс. евро.

Фигуранты "дела банкиров" Касперович и Подгорный получили 7,5 года колонии Фигурант Пономарев приговорен к трем годам колонии усиленного режима. Россияне Горбачев и Казанцев - к двум годам.