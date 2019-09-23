Суд ужесточил наказание жителю Быховского района за поджог дома односельчанина

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд по апелляционному протесту прокурора Быховского района изменил приговор жителю деревни Рыжковка, который поджег дом односельчанина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Могилевской области.

Суд первой инстанции назначил мужчине 4 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. При изучении законности этого приговора прокурор пришел к выводу, что наказание, не связанное с изоляцией от общества, не будет способствовать исправлению обвиняемого, оно необоснованно мягкое. По мнению прокурора, суд в должной степени не учел, что инкриминированное преступление отнесено к категории тяжких и совершено общеопасным способом.

Кроме того, обвиняемый не возместил ущерб, признал вину частично, не раскаялся в преступлении. И это несмотря на то, что он уничтожил единственное жилье потерпевшего, а также все находившееся в нем имущество.

Суд апелляционной инстанции принял во внимание доводы прокурора и назначил поджигателю более строгое наказание: 4 года лишения свободы в колонии усиленного режима. Приговор суда вступил в законную силу.

Установлено, что фигурант 30 января 2019 года в состоянии алкогольного опьянения на почве личных неприязненных отношений поджег дом в деревне Рыжковка, в котором проживал потерпевший. Огонь уничтожил имущество в сумме около Br6,7 тыс. Дом принадлежал Быховскому УКП "Жилкомхоз".-0-