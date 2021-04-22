Суд в Барановичах огласил приговор по делу о сбыте газового и пневматического оружия

22 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Барановичского района и города Барановичи огласил приговор по уголовному делу о незаконном сбыте пневматического и газового оружия, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

На скамье подсудимых оказался мужчина 1983 года рождения. Он приобрел в России не менее 25 единиц газового и пневматического оружия и ввез в Беларусь. Хранил его в гараже и автомобиле. Часть оружия мужчина реализовал, оставшееся намеревался сбыть.

Суд признал фигуранта виновным по ч.2 и ч.3 ст.297 (незаконный сбыт пневматического оружия) и ч.1 ст.13 и ч.3 ст.297 (приготовление к незаконному сбыту газового и пневматического оружия повторно) УК. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

"Назначенное обвиняемому наказание постановлено считать условным, если в течение двух лет испытательного срока он не совершит новое преступление и будет выполнять возложенные на него обязанности. Суд обязал мужчину уплатить уголовно-правовую компенсацию в размере 100 базовых величин в сумме Br2,9 тыс. Также в свободное от работы время он выполнит 120 часов общественно-полезных работ", - рассказали в пресс-службе.

Газовое и пневматическое оружие передано в органы внутренних дел. Два автомобиля, которые мужчина использовал для незаконной перевозки оружия, конфискованы в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-