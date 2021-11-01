Суд в Бресте приговорил двух юных наркокурьеров к 10 годам лишения свободы

1 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Бреста поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу о незаконном обороте психотропов в отношении двух молодых людей. Такая информация опубликована на официальном сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Летом прошлого года двое 17-летних брестчан согласились стать курьерами-закладчиками в одном из интернет-магазинов. Парни работали по Бресту и Брестскому району, за это от руководителя ОПГ получали денежное вознаграждение. Во время обыска у фигурантов правоохранители нашли более 140 свертков с запрещенными веществами общей массой более 200 г.

В суде молодые люди не признали свою вину. По словам одного из них, психотроп он купил для личного потребления. Второй отрицал причастность к преступлению.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Ленинского района Бреста признал обоих фигурантов виновными по ч.4 ст.328 УК. Каждый из них приговорен к 10 годам лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.-0-