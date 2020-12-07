Суд в Бресте приговорил пенсионера к 5 годам колонии за нападение на сотрудника ГАИ

7 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Ленинского района Бреста огласил приговор по уголовному делу об угрозе и применении насилия к сотруднику органов внутренних дел из мести, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации областной прокуратуры.

В июле 70-летний брестчанин пришел на прием к начальнику межрайонного отдела ГАИ. Мужчина выстрелил несколько раз в сотрудника из самодельного пиротехнического изделия. Причиной такого поведения стала месть за наложенные на него штрафы.

"По заключению психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемый в момент преступления не мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими, - отметили в прокуратуре. - В 2019 году он уже привлекался к уголовной ответственности за то, что облил бензином судебного исполнителя. Тогда его осудили по ст.366 УК и приговорили к одному месяцу ареста".

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Ленинского района Бреста признал пенсионера виновным по ст.364 УК. Мужчина приговорен к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима. При этом к мужчине применены принудительные меры безопасности и лечения.-0-