Суд в Бресте приговорил закладчика марихуаны к 8 годам колонии

19 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Брестского района огласил приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу областного суда.

На скамье подсудимых оказался брестчанин 1989 года рождения. Мужчина по интернет-переписке получил от подельника информацию о местах нахождения тайников с наркотиками в Минске. В них он нашел 36,75 г марихуаны и перевез в Брест. Затем разделил наркотики на мелкие партии и спрятал в тайниках в лесу для дальнейшего сбыта. Оставшуюся часть марихуаны молодой человек хранил в машине и при себе. При задержании, чтобы избежать уголовной ответственности, он выбросил наркотики в реку Мухавец.

Суд признал брестчанина виновным по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотиков, совершенный группой лиц). Он приговорен к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях строгого режима. Также ему придется выплатить 50 базовых величин штрафа - Br1350.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован.-0-