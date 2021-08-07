Суд в Гомеле вынес приговор женщинам, которые обворовывали пожилых людей

7 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Железнодорожного района Гомеля вынес приговор по уголовному делу о кражах, совершенных в отношении заведомо престарелых лиц, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

Фигурантками по делу проходили три женщины: 44-летняя и 56-летняя жительницы Калинковичей, 53-летняя мозырянка.

Под разными предлогами эта женская компания проникала в дома пенсионеров со своим преступным умыслом. Так, в начале апреля этого года они под видом оказания социальной помощи вошли в квартиру по ул. 50 лет БССР в Гомеле. Воспользовавшись тем, что за ними никто не наблюдает, похитили деньги хозяйки 1934 года рождения. Забрали у престарелой Br300, после скрылись. Распорядились похищенным по своему усмотрению.

В тот же день ситуация повторилась в квартире на проспекте Победы областного центра. Только женщины предложили престарелой гомельчанке медицинскую помощь. Горожанка 1935 года рождения впустила гостей, которые украли у нее Br950.

Приговором суда женщины признаны виновными в краже, совершенной повторно, группой лиц, с проникновением в жилище. Каждая из них приговорена к трем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Также они должны возместить потерпевшим имущественный вред Br300 и Br950.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-