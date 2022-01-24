Суд в Гомеле взыскал с транспортного предприятия компенсацию за причиненный детям вред

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Гомеля взыскал денежную компенсацию морального вреда, причиненного жизни и здоровью детей. Такая информация размещена на интернет-портале судов общей юрисдикции, сообщает БЕЛТА.

Иск был подан к КУП "Горэлектротранспорт" о взыскании компенсации морального вреда.

Выяснилось, что 19 июля 2020 года истица переходила по регулируемому пешеходному переходу улицу Советскую в Гомеле на разрешающий свет светофора, а перед собой катила двухместную детскую коляску, в которой были дочь и сын 2018 года рождения.

Водитель, управляя троллейбусом, принадлежащим ответчику, проигнорировал красный сигнал светофора, и, не остановившись на запрещающий сигнал, наехал на коляску с детьми. Девочка получила телесные повреждения. Кроме того, у обоих детей была психическая травма из-за перенесенного испуга, родители по этому поводу не раз обращались за медицинской помощью. Дети и сегодня проявляют беспокойство при выходе на пешеходный переход.

Причиненные физические и нравственные страдания в связи с травмами и необходимость лечения в соответствии с поставленным медучреждением диагнозом истцы оценили в Br5 тыс. каждому из детей.

В порядке досудебного рассмотрения дела истцы в адрес ответчика направляли претензию о выплате денежной компенсации морального вреда, на которую ответчик не отреагировал.

В итоге решением суда Центрального района Гомеля с КУП "Горэлектротранспорт" в пользу истцов взыскана компенсация морального вреда в размере Br2 тыс. каждому и разрешен вопрос о судебных расходах.

Решение суда не обжаловано и не опротестовано, вступило в законную силу.-0-