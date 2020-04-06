Суд в Гродно приговорил мужчину к четырем годам колонии за угрозу женщине заведенной бензопилой

6 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Октябрьского района Гродно постановил приговор по уголовному делу об особо злостном хулиганстве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.

Инцидент произошел в январе на остановке общественного транспорта в Гродно. Молодой человек, как оказалось, ранее неоднократно судимый, стал угрожать находившейся там женщине. После этого завел бензопилу и замахнулся ей. Как сообщалось, хулиган скрылся, а пострадавшая обратилась в милицию.

"Обвиняемый признан виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся угрозой применения насилия, совершенных повторно, с угрозой применения других предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений", - сообщили в пресс-службе суда.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, он пройдет принудительное лечение от хронического алкоголизма.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-