Суд в Кобрине приговорил к 14 годам колонии курьера и закладчика наркотиков

15 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Кобринского района огласил приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков организованной группой, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

На скамье подсудимых оказался 22-летний минчанин. По данным следствия, он вступил в состав группы, которая занималась продажей наркотиков и психотропов через интернет-магазины. Парень одновременно был и курьером, и закладчиком.

В частности, фигурант получал сведения о местонахождении тайников с марихуаной, мефедроном, амфетамином. По указанию оператора интернет-магазина, руководителя организованной группы он извлекал вещества, хранил, а потом делал закладки для дальнейшего сбыта. Также перевез крупную партию особо опасных психотропов и наркотиков.

Суд признал молодого человека виновным по ч.4 ст.328 (незаконный оборот наркотиков и психотропов в крупном размере, совершенный организованной группой) УК. Он приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также ему придется заплатить штраф в размере 300 базовых величин (Br8,1 тыс.).

Приговор в законную силу не вступил. Он может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.-0-