Суд в Кобрине приговорил к 14 годам колонии курьера и закладчика наркотиков

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 15 декабря 2020
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:31 В Минской области в 2021 году планируют построить 30 зерносушильных комплексов Регионы
17:29 В минском аэропорту задержан африканец с чужим паспортом Происшествия
17:29 В Минске из-за обрыва контактных сетей столкнулись два авто Происшествия
17:26 Представитель FIS и руководство НОК Беларуси обсудили организацию Кубков мира и Европы в 2021 году Спорт
17:17 Беларусь и Армения активизируют взаимодействие в ЕАЭС и СНГ Политика
17:16 Кочанова встретилась с участниками Белорусско-российского молодежного форума Общество
17:10 В Минске зажгли огни новогодних елей и включили праздничную иллюминацию Регионы
17:09 Предприниматель из Лунинецкого района брал в долг на неработающий бизнес Происшествия
17:08 Переход в электронный формат и отмена большинства платежей - как развивается БУТБ в период пандемии Экономика
17:00 В новогоднюю ночь минское метро будет работать до 3:00, наземный общественный транспорт - до 4:00 Регионы
16:58 "Амкодор" планирует реализацию 9 новых инвестпроектов Экономика
16:56 В Витебской области стартовал конкурс на лучшую игрушку-фликер Регионы
16:45 Суд в Кобрине приговорил к 14 годам колонии курьера и закладчика наркотиков Происшествия
16:44 Жителю Городка дали 1,5 года колонии за угрозы и оскорбление милиционера Происшествия
16:32 Потребность в гуманитарной помощи в Нагорном Карабахе возрастет - Красный Крест В мире
16:27 Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-ноябре выросло на 4,9% Экономика
16:24 ФОТОФАКТ: Выставка "Чудо новогодней игрушки" открылась в Витебском районе Регионы
16:14 Двое пьяных жителей Бобруйска угнали машину Происшествия
16:14 Товарооборот БУТБ в январе-ноябре вырос на 12% Экономика
16:11 В Минске пьяный мужчина ходил по подъезду с муляжом гранаты и стучал в двери соседей Происшествия
15:57 Грузовик и трактор столкнулись на МКАД Происшествия
15:54 В Киеве во время протеста предпринимателей пострадали 40 правоохранителей В мире
15:42 В Пуховичском районе мужчина замкнул проволокой рельсы Происшествия
15:39 Новый снегогенератор появится на биатлонном комплексе в Чаусах Регионы
15:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1911 пациентов с COVID-19, выписаны 1658 Общество
15:09 Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России В мире
14:53 Резидент "Великого камня" реализует проект в сфере новых материалов Экономика
14:50 Могилевские ветераны отблагодарили медиков домашней выпечкой Регионы
14:45 Акцию помощи бездомным "Право на здоровье" проведут в Гомеле Регионы
14:43 В Киеве между протестующими предпринимателями и полицией произошли столкновения В мире
Все новости
Все новости
Происшествия
15 декабря 2020, 16:45

Суд в Кобрине приговорил к 14 годам колонии курьера и закладчика наркотиков

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы " Борьба с незаконным оборотом наркотиков"
Житель Гродно выращивал в квартире коноплю
В Минском районе задержаны двое молодых людей с 100 г гашиша

15 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Кобринского района огласил приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков организованной группой, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

На скамье подсудимых оказался 22-летний минчанин. По данным следствия, он вступил в состав группы, которая занималась продажей наркотиков и психотропов через интернет-магазины. Парень одновременно был и курьером, и закладчиком.

В частности, фигурант получал сведения о местонахождении тайников с марихуаной, мефедроном, амфетамином. По указанию оператора интернет-магазина, руководителя организованной группы он извлекал вещества, хранил, а потом делал закладки для дальнейшего сбыта. Также перевез крупную партию особо опасных психотропов и наркотиков.

Суд признал молодого человека виновным по ч.4 ст.328 (незаконный оборот наркотиков и психотропов в крупном размере, совершенный организованной группой) УК. Он приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также ему придется заплатить штраф в размере 300 базовых величин (Br8,1 тыс.).

Приговор в законную силу не вступил. Он может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Брестская область наркотики суд
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива В минском аэропорту задержан африканец с чужим паспортом
Скриншот из видео УГАИ ГУВД Мингорисполкома В Минске из-за обрыва контактных сетей столкнулись два авто
Фото УСК по Брестской области Предприниматель из Лунинецкого района брал в долг на неработающий бизнес
Фото из архива Жителю Городка дали 1,5 года колонии за угрозы и оскорбление милиционера
Фото Фото управления ГКСЭ по Могилевской области Двое пьяных жителей Бобруйска угнали машину
Скриншот из видео МВД В Минске пьяный мужчина ходил по подъезду с муляжом гранаты и стучал в двери соседей
Главное
Александр Лукашенко во время посещения больницы Лукашенко: моя позиция остается неизменной - давайте сохраним страну
Кочанова встретилась с участниками Белорусско-российского молодежного форума
По новой программе "Семейный капитал" уже почти 10 тыс. многодетных семей открыли депозитные счета
Рождественская акция! Невероятная рассрочка на 10 лет в столичном комплексе Minsk World!
Топ-новости
Лукашенко назвал примерную стоимость создания белорусской вакцины от коронавируса
Лукашенко: главная задача врачей - лечить людей, остальным государство их обеспечит
Переход в электронный формат и отмена большинства платежей - как развивается БУТБ в период пандемии
Уникальная общественная дискуссия - Кунцевич рассказал о сборе предложений к Всебелорусскому народному собранию
Система соцcтандартов по обслуживанию населения совершенствуется в Беларуси c 1 января
В Минске зажгли огни новогодних елей и включили праздничную иллюминацию
"Амкодор" планирует реализацию 9 новых инвестпроектов
Представитель FIS и руководство НОК Беларуси обсудили организацию Кубков мира и Европы в 2021 году
Обладатели Премии "Лидер потребительского рынка" преобразуют городскую среду
В новогоднюю ночь минское метро будет работать до 3:00, наземный общественный транспорт - до 4:00
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1911 пациентов с COVID-19, выписаны 1658
Европейские эксперты посетят БелАЭС 16-18 декабря
Актуализирован регламент Совета Министров Беларуси
Беларусь и Россия заинтересованы в едином образовательном пространстве - Карпенко
Гослесохрана перейдет на усиленный режим работы с 18 декабря
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.