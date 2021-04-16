Суд в Кобрине приговорил мужчину к 7,5 года колонии за разбойные нападения на дома сельчан

16 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Кобринского района огласил приговор по уголовному делу о разбойных нападениях на дома сельчан, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

На скамье подсудимых оказался мужчина 1965 года рождения. В марте 2015 года он забрался в дом супругов в одной из деревень Кобринского района, потребовал денег и спиртного. Металлическим ломом нанес хозяевам травмы, забрал Br20 и четыре бутылки водки. Осенью того же года он проник в дом в другой деревне. Угрожая ножом, потребовал у женщины деньги и спиртное. Силой завладел Br70. Хозяйка дома получила травмы.

Суд признал мужчину виновным по ч.2 ст.207 УК (разбой). Он приговорен к семи с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован.-0-