Суд в Минске приговорил двух обвиняемых к 10 годам колонии за оборот психотропов

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Минска приговорил двух обвиняемых к 10 годам колонии усиленного режима за незаконный оборот особо опасных психотропных веществ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

В суде доказали, что обвиняемые с целью сбыта приобрели не менее 488,37 г альфа-PVP и не менее 121,8 г мефедрона. Затем эти вещества они расфасовали на не менее чем 248 доз и разместили в тайниках.

В суде обвиняемые полностью признали себя виновными.

Назначая наказание обоим фигурантам, суд учитывал характер и степень общественной опасности, мотивы и цели содеянного, чистосердечное раскаяние как смягчающее ответственность обстоятельство, а также совершение преступления из корыстных побуждений как отягчающее ответственность обстоятельство.

В итоге каждому из обвиняемых назначено наказание в виде лишения свободы. Кроме того, они должны выплатить штраф в доход государства в размере 200 БВ (Br5,8 тыс.).

Приговором суда изъяты в собственность государства в счет специальной конфискации имущества мобильные телефоны, принадлежащие фигурантам.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.-0-