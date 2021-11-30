Суд в Минске приговорил мужчину к 3 годам колонии за поджог 15 контейнеров для мусора

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Партизанского района Минска приговорил обвиняемого в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества к 3 годам колонии усиленного режима, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Обвиняемый умышленно поджег содержимое принадлежащих УП "Спецкоммунавтотранс" контейнеров для сбора макулатуры и отходов. Огонь затронул и автомобиль, который находился рядом. Вред оценили на общую сумму Br6,7 тыс.

Как ранее отметили в прокуратуре, по ночам на мусорных площадках мужчина занимался сбором вторичного сырья и бутылок, а поджоги контейнеров совершил, поскольку был возмущен, что люди не занимались раздельным сбором мусора.

В суде мужчина вину признал в полном объеме.

Кроме основного наказания, к обвиняемому применены меры в виде принудительного лечения от хронического алкоголизма по месту отбывания наказания.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-