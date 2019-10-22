Суд в Светлогорске приговорил пенсионера к шести годам колонии за покушение на убийство

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Светлогорского района вынес приговор по уголовному делу в отношении пенсионера, обвиняемого в покушении на убийство, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Гомельского облсуда.

Конфликт двух пенсионеров, который едва не закончился трагедией, произошел вечером 1 июля вблизи одного из подъездов в микрорайоне Молодежный в Светлогорске. Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения на почве личных неприязненных отношений умышленно не менее двух раз ударил ножом в шею и живот потерпевшего, который сидел в автомобиле. Когда последний схватил обвиняемого за руку и стал ее выкручивать, тот порезал ему руки, а затем выронил нож. Выйдя из машины, потерпевший попытался оказать активное сопротивление, но получил молотком в голову. К счастью, ему своевременно оказали медпомощь.

Обвиняемый признан виновным и приговорен к шести годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на заключение под стражу.

В пользу потерпевшего фигурант должен будет выплатить денежную компенсацию морального вреда в размере Br1,5 тыс.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Гомельский областной суд.-0-