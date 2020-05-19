Суд вынес приговор бывшему руководителю Браславского райисполкома

19 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебский областной суд сегодня вынес приговор бывшему председателю Браславского райисполкома Владимиру Драневскому и его жене, экс-начальнику отдела экономики исполкома Елене Драневской, сообщили БЕЛТА в облсуде.

Суд приговорил Владимира Драневского к лишению свободы на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима. Его жена проведет в колонии усиленного режима четыре года. Кроме того, супруги на пять лет лишены права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей.

С обвиняемых взыскано более Br120 тыс. в пользу потерпевших физических и юридических лиц, в доход государства и в качестве компенсации морального вреда. У супругов конфисковали квартиру в Минске.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.

Как сообщалось, муж и жена обвинялись в ряде преступлений. Действия Владимира Драневского были квалифицированы по ч.ч.1, 2, 3 ст.430 УК (получение взятки), ч.3 ст.426 УК (превышение власти или служебных полномочий), ч.1 ст.209 УК (мошенничество), ч.5 ст.16 УК (соучастие в преступлении), ч.2 ст.431 УК (дача взятки), ч.ч.2, 3 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ч.2 ст.235 УК (легализация ("отмывание") средств, полученных преступным путем).

Бывший начальник отдела райисполкома Елена Драневская обвинялась по ч.6 ст.16 УК (соучастие в преступлении), ч.3 ст.426 УК (превышение власти или служебных полномочий), ч.2 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) и ч.2 ст.235 УК (легализация ("отмывание") средств, полученных преступным путем).

Супруги были задержаны летом 2018 года.-0-