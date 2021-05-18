Суд вынес приговор минчанину за ложное сообщение о готовящемся взрыве детской поликлиники

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Фрунзенского района Минска поддержала в суде государственное обвинение в отношении 63-летнего минчанина, которому вменено в вину заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд вынес обвинительный приговор. Мужчина приговорен к одному году ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. К обвиняемому применено принудительное лечение от хронического алкоголизма. Приговор вступил в законную силу.

В суде выяснили, что сотрудница одной из детских столичных поликлиник 26 ноября 2020 года увидела лежавшего в здании на полу нетрезвого обвиняемого. Она помогла ему подняться, а затем попросила покинуть поликлинику. Мужчина сообщил, что здание заминировано и готовится взрыв. "Такая информация повлекла за собой соответствующую реакцию со стороны медперсонала, руководства учреждения здравоохранения и органов, призванных проверить поступившее сообщение и принять меры к недопущению взрыва и его последствий", - отметили в прокуратуре.

По результатам обследования помещений взрывные устройства не обнаружены.

Обвиняемый признал свою вину. Он пояснил, что тогда разозлился на сделанное ему замечание и просьбу покинуть здание.-0-