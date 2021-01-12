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12 января 2021, 12:31

Суд вынес приговор жителю Слуцка, разбросавшему шурупы у здания РОВД

Фото из архива
Фото из архива

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд вынес приговор жителю Слуцка, разбросавшему шурупы около здания РОВД, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

"4 августа прошлого года около 19.00 житель Слуцка ехал домой с работы и увидел, что на центральной площади города стоят автозаки. По приезде домой "неравнодушный гражданин", выпив для храбрости, решил выйти и посмотреть, что происходит в городе. Вызвав такси, мужчина направился в центр города, где проходило несанкционированное массовое мероприятие. Увидев, что нескольких участников мероприятия задержали сотрудники милиции, мужчина, не вдаваясь в подробности и не выясняя причин, решил немедленно действовать. На такси поехал в магазин стройматериалов, где купил шурупы. Затем на том же такси подъехал к зданию РОВД и на ходу через открытое окно начал разбрасывать шурупы на проезжую часть, чтобы, как он считал, повредить шины служебного транспорта Слуцкого РОВД и тем самым парализовать работу милиции", - рассказали в УВД.

В результате "диверсии" пострадали только шины личных автомобилей двух сотрудников отдела внутренних дел, а сам нарушитель вскоре был задержан и водворен в ИВС Слуцкого РОВД.

На суде обвиняемый вину признал, отметив, что если бы не употреблял спиртное, вряд ли бы стал совершать подобное.

По результатам рассмотрения дела обвиняемый признан виновным в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.339 УК (хулиганство) и приговорен к одному году ограничения свободы с направлением в ИУОТ. Кроме того, мужчина добровольно возместил имущественный вред, причиненный владельцам поврежденных машин.-0-

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