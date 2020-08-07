Суд Зельвенского района вынес приговор мужчине, который пришел в магазин с миной

7 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Зельвенского района вынес приговор по уголовному делу о незаконных действиях в отношении боеприпасов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.

В сентябре 2019 года обвиняемый во время работы на тракторе в поле нашел минометную мину времен войны. Сначала он две недели возил ее в кабине, а после перевез домой и положил под кровать. В мае этого года мужчина, перебрав алкоголя, заявился с миной в магазин. Вскоре его задержали.

Тракторист признан виновным по ч.2 ст.295 (незаконные приобретение, перевозка, ношение, хранение боеприпасов, взрывных устройств) УК. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок в 1,5 года без направления в исправительное учреждение. По амнистии он освобожден от наказания на 1 год. Кроме того, мужчине необходимо будет пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма и уплатить штраф в размере Br44 тыс.-0-