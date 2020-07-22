Супруги из России пытались провезти наркотики через границу

22 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В автодорожном пункте пропуска "Брест" пресечена попытка ввоза наркотических средств на территорию Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Противоправное действие было выявлено 20 июля. Супружеская пара из России возвращалась из Чехии домой на автомобиле "Фольксваген". Во время операций пограничного контроля с помощью служебных собак в машине были обнаружены 54 пакетика с веществом, предположительно содержащим наркотические средства, а также травматический пистолет с тремя патронами. Находку изъяли для проведения экспертизы. Один из пакетов сразу показал наличие в нем марихуаны.

Фото ГПК

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.328-1 (незаконное перемещение через границу наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.-0-