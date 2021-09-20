20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 300 нарушений скоростных режимов зафиксировано в Минске за три дня. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"С 17 по 19 сентября ГАИ Минска провела мероприятия, направленные на профилактику ДТП по причине превышения скорости. Инспекторы с применением гласного, негласного и смешанного контроля, а также с помощью современных технических средств выявляли факты превышения скоростного режима водителями транспортных средств. За время рейдов стражами дорог зафиксировано 316 правонарушений. Несколько автолюбителей установили скоростные антирекорды", - рассказали в ГАИ.

Так, 19 сентября днем сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД столицы на улице Филимонова остановили автомобиль "Мерседес", водитель которого двигался со скоростью 107 км/ч при разрешенной 60 км/ч. В ходе беседы выяснилось, что мужчина еще и нетрезв. В его организме выявлено 1,1 промилле алкоголя. Теперь в отношении минчанина составлено несколько административных материалов.

А уже сегодня 26-летний водитель на автомобиле "Киа" на улице Ваупшасова превысил установленную скорость на 61 км/ч. Нарушитель привлечен к ответственности.

"С целью снижения аварийности рейдовые мероприятия по пресечению грубых нарушений ПДД будут продолжены", - добавили в ГАИ.-0-