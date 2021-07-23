Тайник с 2 тыс. табачных стиков обнаружили в грузовом тягаче брестские таможенники

23 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Мокраны" пресечена попытка переместить крупную партию табачных стиков в тайнике грузового автомобиля, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

Грузовой тягач "Рено" под управлением гражданина Украины следовал в Беларусь. Таможенный контроль с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса выявил скрытый от досмотра товар в кабине транспортного средства. Как оказалось, в приборной панели фуры был оборудован тайник, из которого таможенники извлекли 2 тыс. табачных стиков для iQOS MС.

Общая стоимость незаконно перемещаемого товара и грузового тягача 2008 года выпуска составила более Br40,5 тыс.

В отношении водителя Брестская таможня начала административный процесс по ч.2 ст.15.1 КоАП (перемещение подлежащих декларированию товаров через границу Евразийского экономического союза с сокрытием от таможенного контроля). Предусмотрен штраф до 30 базовых величин с возможной конфискацией скрытого товара и транспортного средства, в котором был оборудован тайник.-0-