Такси сбило подростка-велосипедиста в Лиде

13 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде такси сбило подростка-велосипедиста - он в реанимации, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла днем 12 мая на пересечении проспекта Победы и улицы 8 Марта в Лиде. Автомобиль такси поворачивал налево на зеленый сигнал светофора. "На пешеходном переходе легковушка сбила 14-летнего подростка. Школьник пересекал дорогу на велосипеде", - рассказали в ГАИ.

Мальчик получил травмы, сейчас он в реанимации.

По факту аварии проводится проверка.

Выясняются обстоятельства еще одного ДТП, которое произошло около полудня 12 мая в Островецком районе. 39-летний водитель "Шкоды" вблизи деревни Кумпяны на прямом участке дороги сбил велосипедистку. По предварительной информации, женщина двигалась в попутном направлении по обочине и внезапно выехала на проезжую часть. Пенсионерку с травмами госпитализировали.-0-