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28 февраля 2020, 21:31

Такси столкнулось с легковушкой в Минске

Фото из архива
Фото из архива

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Такси столкнулось с легковой Hyundai в Минске, пострадала пассажирка легковушки. Такая информация размещена на Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла сегодня около 19.45 на ул. Семашко. Водитель машины Volkswagen одной из служб такси, 25-летний парень, ехал со стороны ул. Каролинский в направлении ул. Софьи Ковалевской. При повороте налево он не уступил дорогу Hyundai, двигавшемуся во встречном направлении.

"В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля Hyundai, девушка 1990 года рождения. На месте работают сотрудники ГАИ", - рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД Минска Любовь Трепашко.

Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или развороте водитель обязан уступить дорогу встречным машинам, которые едут прямо или направо.-0-

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