Такси врезалось в фуру под Брестом

2 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Машина такси столкнулась с грузовым автомобилем в Брестском районе, пострадали три человека, сообщила БЕЛТА старший инспектор группы по агитации и пропаганде УГАИ УВД Брестского облисполкома Наталья Милюкова.

Авария произошла 29 февраля в 2.09 около деревни Клейники. По предварительной информации, такси под управлением 37-летней брестчанки с четырьмя пассажирами в салоне двигалось в сторону областного центра. При выезде со второстепенной дороги на трассу М1/Е30 Брест - Минск - граница Российской Федерации таксистка не убедилась в безопасности движения и столкнулась с грузовиком "ДАФ" в составе с полуприцепом.

В результате ДТП травмы получили водитель и двое пассажиров такси - житель Бреста 1993 года рождения и житель Малориты 1990 года рождения. С различными травмами их госпитализировали в больницу. Водитель фуры, 30-летний работник одного из транспортных предприятий Бреста, не пострадал.-0-