Таксист в Минске приговорен к 10 годам колонии за незаконный оборот психотропов

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Заводского района Минска вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте альфа-PVP в отношении водителя такси Uber, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорсуда.

Фигуранту назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

Водитель такси обвинялся в совершении преступлений по ч.1, 3 ст.328 УК. Он незаконно без цели сбыта приобрел не менее 1,1 г порошкообразного вещества, содержащего альфа-PVP, часть употребил, а оставшуюся - продолжил хранить по месту жительства. Позже его задержали сотрудники милиции, которые изъяли вещество вместе с 7 шприцами. Кроме того, мужчина приобрел не менее 0,1 г альфа-PVP с целью сбыта. Находясь в состоянии, вызванном потреблением психотропа, незаконно сбыл его клиенту. Действия потребителя квалифицированы по ч.1 ст. 328 УК. Он получил 3 года 6 месяцев колонии строгого режима.

Оба фигуранта ранее неоднократно судимы.-0-