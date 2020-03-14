Таможенники выявили факт занижения стоимости партии товаров в 10 раз

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Оперативной таможни установили факт десятикратного занижения стоимости крупной партии товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Нарушение таможенного законодательства выявлено в пункте пропуска "Бенякони" с применением системы анализа и управления рисками. Два транспортных средства с моторными маслами, лакокрасочными материалами, ароматизаторами для дома и автомобиля, фильтрующими элементами для грузовых автомобилей следовали из Литвы. В общей сложности в грузовых отсеках авто находилось 100 тыс. единиц таких товаров. Их общая стоимость, согласно представленным к оформлению документам, составляла около Br50 тыс. При досмотре одного из грузовиков таможенники обнаружили еще один пакет документов на данные товары, только указанная в них стоимость была в 10 раз выше, чем в представленных к оформлению.

В связи с этим был направлен запрос в таможенную службу Литвы, которая подтвердила, что стоимость товара, представленная белорусским таможенникам, значительно ниже заявленной при вывозе данного товара из Литвы. По данному факту Оперативной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.3 ст.14.5 КоАП, санкция которой предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости товаров.-0-

Фото Оперативной таможни