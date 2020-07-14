Тела двух мужчин обнаружили на улице в Гомеле

14 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ночью 14 июля на одной из улиц Гомеля были обнаружены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Следственного комитета.

На месте работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, возможных свидетелей допрашивают.

Фото из Telegram-канала Следственного комитета

Следователи и сотрудники МВД устанавливают все обстоятельства произошедшего.-0-