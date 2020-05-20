Товар на сумму свыше Br700 тыс. изъяли у незаконных торговцев мобильными телефонами в Минской области

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники инспекции МНС по Минской области во время анализа обращений граждан и информации, размещенной в интернете, выявили гражданина и организацию, которые незаконно продавали мобильные телефоны на территории всей страны. Об этом БЕЛТА сообщили в инспекции.

По данным налоговиков, организация не закупала необходимые для нанесения на товары контрольные идентификационные знаки. Телефоны приобретались не в установленном законодательством порядке на территории Беларуси или за ее пределами.

А гражданин и вовсе продавал мобильные телефоны без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Представители налоговой инспекции провели контрольные мероприятия и нашли у них товары на сумму свыше Br700 тыс., в том числе у гражданина - на более чем Br290 тыс., организации - около Br410 тыс.

Также установлено, что ранее гражданин получил доход от противоправной деятельности в размере Br3 тыс., а организация заработала свыше Br423 тыс., причем выручка была принята в нарушение установленного порядка и не отражалась в налоговых декларациях. Их привлекли к административной ответственности.

Находящиеся в местах хранения мобильные телефоны были изъяты. У гражданина также конфисковали ранее полученный доход. А организацию дополнительно оштрафовали за отсутствие кассового оборудования и платежного терминала при реализации товаров через интернет-магазин. Общая сумма административных штрафов в отношении нарушителей превысила Br508 тыс.-0-