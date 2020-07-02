Трагедия на ул.Грибоедова: отец выпрыгнувшего с 24-го этажа минчанина совершил самоубийство в 2018 году

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства трагедии, которая произошла утром 30 июня на ул.Грибоедова в Минске, где минчанин сначала выбросил с балкона собаку, затем свою дочь, а после спрыгнул сам. Правоохранители выяснили, что отец мужчины в также совершил самоубийство, рассказала в эфире программы "Причины и следствие с Партоном и Гончаровой" на "Радио-Минск" официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает БЕЛТА.

"Отмечу такой факт, что отец погибшего также покончил жизнь самоубийством - в 2018 году", - проинформировала Юлия Гончарова.

Минчанин ранее угрожал близким самоубийством. "Следователи уже допросили ряд свидетелей и, согласно полученным показаниям, мужчина был склонен к суицидальному поведению и ранее неоднократно во время конфликтов мог угрожать суицидом. Это обстоятельство подтверждается осмотром содержимого мобильных средств погибшего", - сказала Юлия Гончарова. Была изучена переписка, которая велась накануне произошедшего.

Как сообщалось, утром 30 июня минчанин в доме на ул.Грибоедова выбросил из окна 24-го этажа собаку, свою полуторагодовалую дочь, а после спрыгнул сам. Как выяснили следователи, 34-летний житель Минска находился дома вместе со своей малолетней дочерью. В какой-то момент мужчина собрал вещи своей бывшей сожительницы и поджег их в ванной комнате. После этого взял свою полуторагодовалую дочь и собаку, с которыми направился на общий балкон 24-го этажа. Сначала мужчина сбросил с балкона собаку, а после то же самое сделал с дочерью. Затем минчанин покончил жизнь самоубийством, спрыгнув вниз.

На общем балконе 24-го этажа была обнаружена детская коляска. В ней мужчина поднимал ребенка.

По предварительно полученной информации, данные действия могли быть совершены на почве конфликта с 29-летней бывшей сожительницей - матерью ребенка.

Возбуждено уголовное дело по п.2 ч.2 ст.139 (убийство заведомо малолетнего) УК. Окончательная правовая оценка произошедшему будет дана по окончании предварительного расследования. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.-0-

СК рассказал подробности трагедии на ул.Грибоедова в Минске Установлено, что 34-летний житель Минска находился дома вместе со своей малолетней дочерью. В какой-то момент мужчина собрал вещи своей бывшей сожительницы и поджег их в ванной комнате. После этого он взял свою полуторагодовалую дочь и собаку, с которыми направился на общий балкон 24-го этажа.