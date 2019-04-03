Тракторист из Островецкого района слил более 300 л топлива

3 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Тракторист из Островецкого района слил из техники на мехдворе более 300 л топлива, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Факт присвоения топлива выявлен рейдовой группой правоохранителей из Островецкого РОВД, занимавшейся мониторингом агропромышленной сферы.
"Мужчина работает трактористом одного из хозяйств. В марте он участвовал в полевых работах и при этом активно экономил топливо. В конце месяца, чтобы должным образом его оприходовать, мужчина решил слить солярку", - рассказали в пресс-службе УВД.
Тракторист дождался, когда отлучится сторож, заехал на мехдвор на собственной машине и слил из рабочего "Амкодора" 315 л дизтоплива. При выезде мужчину остановила рейдовая группа. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.211УК "Присвоение либо растрата".-0-
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