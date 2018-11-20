Трамвай сошел с рельсов в Минске

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трамвай 3-го маршрута сошел с рельсов в Минске. Такая информация размещена на сайте КТУП "Минсктранс", сообщает БЕЛТА.
Инцидент произошел сегодня в районе площади З.Бядули около 8.45. "Из-за схода трамвая с рельсов в направлениях на вокзал и Серебрянку произошла остановка движения трамваев на маршрутах № 1, 3, 4, 6, 11. Движение маршрутов № 1, 6, 11 со стороны Зеленого Луга было организовано до ДС "Озеро", № 3 и 4 - со стороны ДС "Озеро" на Зеленый Луг", - проинформировали на предприятии.
Восстановилось движение в 9.14.-0-
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