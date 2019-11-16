Транспортная инспекция проверила перевозчиков - участников ДТП: выявлено более 1 тыс. нарушений

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортная инспекция во время проверок перевозчиков - участников ДТП выявила более тысячи нарушений. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь инспекции Ирина Яблонская.
Филиалы инспекции работают в связке с региональными структурными подразделениями Следственного комитета по фактам дорожно-транспортных происшествий. В частности, специалисты Транспортной инспекции проводят внеплановые проверки перевозчиков - участников ДТП по вопросам, относящимся к их компетенции.
"За январь-сентябрь этого года проведено 109 проверок по фактам происшествий. В результате выявлено 1080 нарушений, выдано 107 предписаний, 96 лиц привлечены к административной ответственности", - отметила пресс-секретарь.
В перспективе инспекция планирует усилить взаимодействие со Следственным комитетом в этом направлении.-0-